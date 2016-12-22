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Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400
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Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400
Политика, 12:18
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Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400

Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны Нирмалой Ситхараман, одобрил «незначительные поправки» в сделке по закупке у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

«Дело о закупках С-400 теперь отправляется в Министерство финансов для утверждения и в возглавляемый премьер-министром Комитет по безопасности для окончательного решения», — сообщил источник издания.

Отмечается, что необходимость в поправках возникла во время недавно завершившихся коммерческих переговоров с Россией.

В конце мая источники РБК в Минобороны сообщали, что Россия и Индия согласовали условия поставки комплексов С-400 на сумму не менее $6 млрд. По словам одного из источников, 28 мая был подписан меморандум о намерениях.

При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) РБК рассказали, что переговоры по поставкам продолжаются.

В то же время один из источников сообщал РБК, что единственной проблемой при согласовании сделки по С-400 является риск попадания Индии под американские санкции. При этом он отметил, что переговоры находятся на финальной стадии.

Теги: Индия , ЗРК С-400 , военные поставки
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