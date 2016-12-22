Трамп сыграл в гольф с посетившим Россию сенатором-республиканцем

Трамп пригласил вернувшегося в США после поездки в Россию сенатора-республиканца на партию в гольф. Сам законодатель ранее говорил, что попросит Трампа снять санкции с российских сенаторов

Американский президент Дональд Трамп сыграл партию в гольф с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, недавно вернувшимся из России. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент сыграл короткую партию в гольф с сенатором Рэндом Полом, которого президент любит и с которым с удовольствием проводит время», — отмечается в сообщении.

Как отмечает The Hill, ожидалось, что Пол попросит Трампа снять санкции с ряда российских чиновников для того, чтобы они могли приехать с официальным визитом в Соединенные Штаты в текущем году.

После возвращения из России в эфире телеканала Fox Рэнд Пол заявил, что встретился членами обеих палат Федерального собрания России, и они согласились приехать в Россию в Вашингтон осенью. «Проблема в том, что руководители каждого из комитетов не могут приехать в США из-за санкций», — говорил Пол. Он обещал обсудить этот вопрос с Трампом.​

Как отмечает газета, сенатор сыграл партию в гольф с Трампом спустя несколько дней после того, как глава государства аннулировал допуск бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана к секретным документам. The Hill подчеркивает, что именно Рэнд Пол выступил с предложением лишить экс-руководителя разведывательного управления допуска к секретным материалам.

Рэнд Пол посетил Россию в начале августа. Во время визита Пол передал президенту России Владимиру Путину письмо от Трампа, в котором подчеркивалась важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, включая борьбу с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов. Впрочем, Белый дом затем заявил, что написать письмо Трампа попросил сам сенатор. «В письме президент упомянул темы, которые сенатору Полу хотелось бы обсудить с президентом Путиным», — объяснял представитель Белого дома.