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Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам
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Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам
Политика, 22:09
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Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам
Трамп аннулировал допуск бывшего главы ЦРУ к секретным документом, потому что тот использовал их против администрации
Джон Бреннан (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным данным у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, обвинив его в том, что тот, пользуясь доступом к секретной информации, «сеял хаос» вокруг администрации Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Решение Трампа было зачитано его пресс-секретарем Сарой Сандерс на ежедневном брифинге для прессы. Помимо обвинений Бреннана в непредсказуемом поведении, необъективности и заявлений об отсутствии к нему доверия экс-главе ЦРУ припомнили также скандал 2014 года. Тогда Бреннан отрицал, что его сотрудники незаконно получали доступ к компьютерам сотрудников аппарата Конгресса, однако позже проверка подтвердила обоснованность этих обвинений.

По словам Сандерс, Трамп также обратил внимание на тот факт, что Бреннан использовал доступ к секретной информации для выступлений с неподтвержденными обвинениями в телепередачах и в интернет СМИ в адрес нынешней администрации. По его словам, тем самым Бреннан только содействовал противникам США, целью которых являются посеять хаос вокруг Белого дома.

В заявлении президента США также говорилось, что он изучает допуски к секретной информации у еще нескольких бывших чиновников для того, чтобы отозвать и их тоже. Среди них бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден, экс-глава ФБР Джеймс Коми, бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер.

Джон Бреннан регулярно критиковал Трампа в своем Twitter. Он зарегистрировался в соцсети в декабре 2017 года и почти в каждом твите комментирует слова или твиты Трампа. Так, в своем последнем твите Бреннан написал: «Поразительно, как часто вы оказываетесь не в состоянии соответствовать минимальным стандартам порядочности, вежливости и частности. Похоже, что вы никогда не поймете, что это значит — быть президентом, или что нужно, чтобы быть хорошим, достойным и честным человеком. Настолько удручающее, так опасно для нашей нации».

Комментируя итоги саммита Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, Бреннан назвал поведение главы Белого дома на пресс-конференции «имбецильными». При этом экс-руководитель ЦРУ утверждал, что американский президент действует по указке Путина. Сразу после этого сенатор Пол Рэнд обвинил Бреннана в «монетизации критики Трампа» и предложил главе Белого дома лишить экс-разведчика доступа к секретной информации.

Бреннан возглавлял ЦРУ в 2013-2017 годах. После отставки он не раз выступал в качестве эксперта на телеканалах NBC и MSNBC.

Авторы: Павел Казарновский, Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Джон Бреннан
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