Белый дом назвал цель передачи письма Трампа Путину

Письмо от Трампа Путину, которое передал приехавший в Россию с визитом сенатор Рэнд Пол, было написано по просьбе самого парламентария, заявил Белый дом

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Письмо президента США Дональда Трампа президенту Владимиру Путину оказалось «рекомендательным». При этом написать это письмо Трампа попросил сенатор Рэнд Пол, который находится с визитом в России, заявил Белый дом.

«По просьбе сенатора Пола президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упомянул темы, которые сенатору Полу хотелось бы обсудить с президентом Путиным», — приводит ABC слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Ранее сам же Рэнд Пол написал в Twitter, что он передал «письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина». «В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, включая борьбу с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов», — перечислял сенатор. При этом он никак не упомянул, что это темы, которые он хотел бы сам обсудить с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что «письмо от Трампа Путину» передали по дипломатическим каналам и в ближайшее время оно поступит в администрацию президента.

Рэнд Пол сейчас находится в России в составе делегации американских сенаторов. В середине июля в Хельсинки прошла встреча Трампа и Путина.