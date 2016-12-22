В Верховной раде ответили США на обвинения в «ударе в спину»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал заявление экс-советника комитета американского сената по международным отношениям Уильяма Триплетта, который назвал «ударом в спину» США поставки Украиной реактивных двигателей Китаю. Об этом депутат Верховной рады написал в Facebook.
«Американцы критикуют нас за продажу авиадвигателей «Мотор Сич» для китайских истребителей. Но если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели», — сказал Ляшко.
По его словам, из-за запрета Вашингтона продавать двигатели предприятие «Мотор Сич» ждет банкротство, а тысячи «высококвалифицированных» украинцев останутся безработными. «Меня такая перспектива не устраивает», — подчеркнул депутат.
Ляшко отметил, что Украина является одной из пяти стран, производящих современные авиационные двигатели. «Поэтому и «Мотор Сич», и все другие стратегические предприятия ВПК должны работать на полную мощность», — считает он.
15 августа издание The Washington Times сообщило, что китайские конструкторы выпустили первую партию учебно-боевых самолетов JL-10, в которых были установлены двигатели украинского предприятия АО «Мотор Сич». По данным газеты, «Мотор Сич» в 2016 году поставила Китаю первые 20 двигателей для самолетов JL-10. Всего контракт на $380 млн предполагает поставку 250 двигателей.
Комментируя эту информацию, Уильям Триплетт заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Киев, чтобы остановить продажу двигателей и другой военной техники Пекину. «По сути дела, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США», — сказал он.