Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией

Эксперты Washington Post назвали подобное сотрудничество «ударом в спину» США. «Шумиха», как считают в украинском «Мотор Сич», была поднята для «лоббирования интересов российских производителей»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Занимающееся разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок украинское предприятие АО «Мотор Сич» (Запорожье) объяснило появление информации о том, что оно поставляет двигатели для китайских учебно-боевых самолетов JL-10 «лоббированием интересов российских производителей». Об этом со ссылкой на соответствующее заявление предприятия сообщает местная газета «Факты и комментарии».

Информацию о том, что в первой партии выпущенных китайскими конструкторами самолетов JL-10 были установлены двигатели АО «Мотор Сич», накануне распространила газета The Washington Times. Ее эксперты назвали поставки Киевом двигателей Пекину «ударом в спину» США. Информация об этом, как подчеркивал экс-советник комитета американского сената по международным отношениям Уильям Триплетт, появилась всего спустя месяц, после того как Вашингтон решил выделить Киеву $200 млн по линии Пентагона для усиления безопасности и обороны страны. «Получение контроля над «Мотор Сич» позволит Китаю в скором времени сделать Народно-освободительную армию одной из сильнейших в воздухе», — утверждал в свою очередь эксперт Международного центра оценки и стратегии Рик Фишер.

«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей», — заявили, комментируя эту информацию в «Мотор Сич». Подобные методы, как также отметили представители компании, «имеют все признаки недобросовестной конкуренции». Триплетт в статье высказывает точку зрения о том, что администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Киев, чтобы остановить продажу двигателей и другой военной техники Пекину. Однако если это произойдет, аналогичные двигатели (АИ-222) Китаю поставит Россия, уверены на украинском предприятии.

Из-за сложных отношений Москвы и Киева «Мотор Сич», как также добавили в пресс-службе, лишилась традиционного рынка для сбыта своей продукции в России, и поэтому была вынуждена приложить усилия для расширения своих позиций на альтернативных рынках, в том числе рынке Китая.

В связи с этим в компании заявили о недопустимости манипуляций и давления на «Мотор Сич» «в угоду военно-промышленного комплекса России». «Кто бы что ни говорил, Китай для Украины сегодня — стратегический партнер», — подчеркнули на запорожском предприятии, призвав Киев защитить интересы украинского производителя.