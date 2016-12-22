В Совфеде заявили о готовности к санкциям против «Северного потока-2»

Россия готова к возможному введению новых санкций США против участников строительства газопровода «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает «РИА Новости».
По мнению сенатора, санкции «будут неизбежно введены». При этом, по его словам, в Вашингтоне не должны рассчитывать на то, что они остановят строительство газопровода или будут способствовать выходу кого-то из его участников. «Несмотря на это, проект будет реализован, США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа», — сказал Джабаров.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что в Соединенных Штатах уже почти разработали законопроект о санкциях, который введет ограничения против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний и благодаря этому сможет остановить строительство газопровода. В конце июля в Госдепартаменте заявляли, что «Северный поток-2» может стать оружием России для политического давления на Европу.
18 августа президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили возможность введения санкций из-за «Северного потока-2». Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они высказались против «возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств».
Мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром». Одним из иностранных инвесторов газопровода является австрийская OMV.