МИД Грузии сообщил об исчезновении танкера с 17 моряками у берегов Африки

Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469, на борту которого было 17 грузинских моряков, не выходит на связь с уже пять дней, в последний раз он находился в Гвинейском заливе, сообщается на сайте МИД Грузии.
Там рассказали, что судно ходит под флагом Панамы. В последний раз танкер выходил на связь 14 августа, когда находился в Гвинейском заливе у западного побережья Африки.
В грузинском МИД уточнили, что расследованием исчезновения судна занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции. Кроме того, обстоятельства пропажи танкера выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии.
Замглавы консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что на данный момент не исключены все версии, включая возможное нападение пиратов на танкер, передает «Интерфакс».