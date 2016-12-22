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Арабская коалиция рассказала о нападении хуситов на саудовский танкер
Политика, 16:04
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Арабская коалиция рассказала о нападении хуситов на саудовский танкер

Арабская коалиция сообщила, что йеменские хуситы атаковали саудовский танкер в Красном море. Об этом сообщает в своем Twitter телеканал Аl Ekhbariya.

​Как отмечается в сообщении, судно получило незначительные повреждения. В коалиции заявили, что хуситы до сих пор представляют угрозу для навигации в Красном море. Больше деталей телеканал не приводит. ​

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Как сообщал в середине июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, начала наступление на йеменский порт Ходейда, который является крупнейшим в стране и удерживается хуситами. Гражданская война в Йемене началась с 2014 году. Повстанцев-хуситов поддерживает Иран.

Теги: Йемен , Саудовская Аравия , хуситы
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