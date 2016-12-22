У берегов Японии загорелся перевозивший нефть танкер
Общество, 05:31
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У берегов Японии загорелся перевозивший нефть танкер
Танкер с грузом нефти Front Hakata под флагом Багамских островов загорелся возле берегов японской префектуры Тиба. Об этом сообщает телеканал NHK.
Пожар произошел утром 5 августа в машинном отделении танкера. Судно перевозило нефть из Саудовской Аравии в Японию, возгорание возникло при проходе танкера через Токийский залив. На борту 332-метрового судна находилось около 160 т нефти, команда — 25 выходцев из Индии. Пожар был потушен при помощи вертолетов и патрульных катеров, никто не пострадал.