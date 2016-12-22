Подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне предъявили обвинения

Уроженец Судана Салих Хатер, сбивший пешеходов и протаранивший ограду у здания парламента Великобритании в Лондоне, обвиняется в двух покушениях на убийство, сообщается на сайте Сколтланд-Ярда.
Там рассказали, что одно из обвинений касается покушения на жизнь гражданского лица, а второе — сотрудника полиции. Первое заседание суда по этому делу состоится в понедельник, 20 августа, в Вестминстерском магистратском суде Лондона.
Мужчина сбил пешеходов у британского парламента и протаранил ограду рядом со зданием 14 августа. В результате два человека пострадали, нарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.
В Скотланд-Ярде заявили, что рассматривают инцидент как теракт. Как сообщало Daily Mail, Хатер проживал в Бирмингеме и выехал в Лондон вечером 13 августа, накануне происшествия. По данным издания, в 2017 году автомобиль, которым он пользовался, не прошел проверку у страховой компании из-за неполадок с фарами, ручным тормозом и рулевой рейкой.