Трамп назвал совершивших теракт в Лондоне сумасшедшими животными

Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшими животными тех, кто совершил теракт у здания парламента в Лондоне. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Еще одна террористическая атака в Лондоне… Эти животные — сумасшедшие, и с ними нужно обходиться жестко!» — заявил Трамп.

Во вторник, 14 августа, неизвестный мужчина въехал в ограду около здания британского парламента. По данным экстренных служб, пострадали два человека.

В полиции заявили, что расследуют произошедшее как теракт. Британские правоохранительные органы задержали одного подозреваемого. В полиции отметили, что им оказался мужчина в возрасте 30 лет.