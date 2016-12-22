СМИ выяснили личность совершившего наезд на пешеходов в Лондоне

Протаранившим ограду возле британского парламента оказался иммигрант из Судана, 29-летний Салих Хатер. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, он проживал в Бирмингеме, откуда выехал вечером 13 августа в Лондон. Он прибыл в столицу Великобритании около полуночи, после чего ездил по городу всю ночь.

Как отмечает Daily Mail, осенью 2017 году автомобиль отдали страховщикам. Он не прошел тест на безопасность из-за проблем с фарами, ручным тормозом и рулевой рейкой. Однако через восемь недель машину продали.

При этом полиция не нашла оружия и взрывчатых веществ.

Мужчина протаранил ограду британского парламента и наехал на пешеходов 14 августа, после чего его задержали правоохранительные органы. В результате два человека были госпитализированы. Впоследствии Скотленд-Ярд заявил, что рассматривает наезд на пешеходов как теракт.