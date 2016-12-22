В Лондоне автомобиль врезался в ограждение около здания парламента

В Лондоне неизвестный мужчина протаранил на автомобиле ограду возле здания британского парламента. Водитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщается на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

Инцидент произошел во вторник, в 7:37 по местному времени (9:37 мск). В результате происшествия пострадали несколько человек. На месте работают сотрудники полиции. В Скотленд-Ярде не уточнили, известны ли мотивы водителя.

В службе скорой помощи Лондона сообщили, что в результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы. Врачи заявили, что пострадавшие не получили серьезных травм.

Очевидец рассказал газете The Telegraph, что видел, как врачи оказывают помощь по меньшей мере одному велосипедисту, предположительно, пострадавшему во время происшествия.

В марте 2017 года в Лондоне британец Халид Масуд сбил несколько человек на Вестминстерском мосту, после чего въехал в ограду у здания парламента. В результате теракта погибли три человека, в том числе один американец, еще 29 получили различные травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».