Канал «Эха Москвы» на YouTube восстановил свою работу

Канал на YouTube радиостанции «Эхо Москвы» восстановил свою работу. Об этом сообщается на сайте радио.



Как отмечается в сообщении, это произошло при помощи компании Google. На «Эхе Москвы» рассказали, что снова работают трансляции, а видео, которые были опубликованы ранее, снова доступны.



В субботу, 18 февраля, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что канал «Эхо Москвы» на YouTube был взломан. По его словам, он был «уничтожен», а также архив ранее опубликованных видео. Венедиктов назвал взлом канала «хулиганством» и сообщил, что на него были подписаны 200 тыс. пользователей. Чтобы решить эту проблему, «Эхо Москвы» обратилось за помощью в компанию Google.