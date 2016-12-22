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Канал «Эха Москвы» на YouTube восстановил свою работу
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Канал «Эха Москвы» на YouTube восстановил свою работу
Общество, 18 авг, 21:57
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Канал «Эха Москвы» на YouTube восстановил свою работу

Канал на YouTube радиостанции «Эхо Москвы» восстановил свою работу. Об этом сообщается на сайте радио.

Как отмечается в сообщении, это произошло при помощи компании Google. На «Эхе Москвы» рассказали, что снова работают трансляции, а видео, которые были опубликованы ранее, снова доступны.

В субботу, 18 февраля, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что канал «Эхо Москвы» на YouTube был взломан. По его словам, он был «уничтожен», а также архив ранее опубликованных видео. Венедиктов назвал взлом канала «хулиганством» и сообщил, что на него были подписаны 200 тыс. пользователей. Чтобы решить эту проблему, «Эхо Москвы» обратилось за помощью в компанию Google.

Теги: «Эхо Москвы» , радиостанция , YouTube
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