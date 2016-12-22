Венедиктов рассказал о взломе канала «Эхо Москвы» на YouTube

Канал радиостанции «Эхо Москвы» на YouTube был уничтожен неизвестным. Об этом сообщил РБК главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Cейчас радиостанция работает над тем, чтобы продолжить трансляции на резервном канале «Эхо Общество» и восстановить уничтоженный аккаунт и архив», — рассказал Венедиктов РБК.

Как отмечается в сообщении «Эхо Москвы», на данный момент все трансляции уже переведены на канал «Эхо Общество». На радиостанции сообщили, что это временная мера.

Венедиктов заявил, что взлом канала радио является хулиганством. Он также отметил, что на него были подписаны 200 тыс. человек. По его словам, «Эхо Москвы» уже обратилось в компанию Google с просьбой восстановить пароль от аккаунта на YouTube. На данный момент никто не взял на себя ответственность за взлом.



На YouTube канал «Эхо Москвы» недоступен. На сайте видеохостинга высвечивается надпись, что такого канала не существует.