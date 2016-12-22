МИД Германии захотел придать «новую динамику» минскому процессу

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что Берлин хочется придать новую динамику минскому процессу. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает Die Welt.



«Я настроен оптимистично, и что у нас есть шанс для проведения миротворческой миссии ООН», — сказал Масс. По его словам, МИД Германии обсуждает это как с Украиной, так и и с Россией.



«Целью Германии остается стабилизация Украины, перемирие и установка линии разграничения. В том случае, если минские соглашения будут успешно реализованы, мы может вести переговоры об окончании действий санкций. Но только тогда», — сказал немецкий министр иностранных дел.

По мнению украинской стороны, миротворцы ООН должны находиться на всей территории конфликта на юго-востоке Украины, вплоть до российский границы. Президент России Владимир Путин осенью 2017 года поддержал инициативу миротворческой миссии в Донбассе, но, по его мнению, миротворцы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон.

По правилам ООН, миротворческая миссия может быть развернута в зоне конфликта только с разрешения его участников. В данном случае свое согласие должны дать украинская сторона и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики.