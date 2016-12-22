В Совфеде оценили влияние смены власти в ЛНР на минские соглашения

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что уход Игоря Плотницкого с поста главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не должен повлиять на минские соглашения, выполнение которых направлено на урегулирование ситуации в Донбассе.
«Уход Плотницкого не должен повлиять на минские соглашения, потому что глава МГБ [Министерства госбезопасности республики] — это тот человек, которого рекомендовал сам Плотницкий. Ну что он, поменяет вдруг политический курс? Все сохранится, как было», — считает Джабаров.
Ранее, 24 ноября, глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Плотницкий подал в отставку с поста главы республики «по состоянию здоровья». Пасечник объявил себя и.о. главы республики.
При этом в заявлении главы МГБ также указано, что Плотницкий назначается уполномоченным по исполнению минских соглашений.
В начале недели, 21 ноября, на улицы Луганска вышли вооруженные люди и спецтехника. Они перекрыли центр города. Позже стало известно, что блокирование административных зданий осуществлялось по приказу отстраненного главы МВД ЛНР Игоря Корнета, которого Плотницкий уволил 20 ноября.
Близкий к властям республики источник РБК ранее сообщал, что после бунта Корнета Плотницкий ездил в Москву за помощью, где ему ответили отказом. Писатель и замкомбата по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин 23 ноября рассказал РБК, что встретился с Плотницким в самолете, который летел в Москву. В Кремле информацию о приезде в Москву Плотницкого комментировать отказались.