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Капитан «Механика Погодина» рассказал о разрешении на вход в порт Херсона
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Капитан «Механика Погодина» рассказал о разрешении на вход в порт Херсона
Общество, 19:06
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Капитан «Механика Погодина» рассказал о разрешении на вход в порт Херсона

Задержанный на Украине российский танкер «Механик Погодин» имел разрешение на вход в порт Херсона. Об этом заявил капитан судна Михаил Замятин, передает ТАСС.

По его словам, «Механик Погодин» получил соответствующее разрешение на заход в акваторию от администрации порта через украинскую компанию «Инфлот-Херсон». Замятин добавил, что документ был выдан на основе Кодекса торгового мореплавания Украины. Капитан также рассказал, что для того, чтобы танкер безопасно вошел, и для его сопровождения на «Механика Погодина» были направлены специалисты лоцманской службы порта.

Замятин отметил, что, таким образом, у украинских властей, в том числе у представителей Службы безопасности Украины, на момент выдачи разрешения была вся информация о танкере, в том числе о его собственнике. «В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта», — сказал капитан. Он также рассказал, что в течение трех дней он не получал никаких претензий. Также капитан добавил, что, скорее всего, за удержание танкера и его груза все издержки будет нести администрация порта Херсона.

Капитан рассказал, что «Механик Погодин» перевозил дизельное топливо из Туркменистана на Украину по договору с компании из Канады Oil Marine Shipping and Chartering Inc. До нынешнего момента никаких проблем у судна с заходом в украинские порты не было. Он рассказал, что в июле «Механик Погодин» доставлял грузы в другие украинские морские гавани. Капитан пояснил, что на данный момент танкер стоит у причала и ожидает разрешения на выгрузку и на выход из порта.

О том, что российский танкер «Михаил Погодин» был задержан в торговом порту Херсона, стало известно в пятницу, 10 августа. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, компания, которая владеет судном, включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В субботу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам переговоров со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой сообщила, что на борту «Михаила Погодина» находятся 12 российских моряков. По ее словам, на берег они не сходят, но у них есть продукты, вода и медикаменты. Российский омбудсмен заявила, что со стороны украинских властей к морякам «нет претензий — ни административных, ни уголовных». Она также отметила, что судебное заседание об аресте танкера «Механик Погодин» состоится в понедельник, 13 августа.

Теги: Судно , танкер , Херсон
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