Путин прибыл в Грац и отправился на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский город Грац в федеральной земле Штирия, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского финансиста и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Об этом сообщает телеканал Oe24 и газета Kronen Zeitung.
Как отмечает телеканал, российский лидер прилетел на самолете Ил-96. По его данным, к месту свадебных торжеств Путин прибудет на лимузине в коммуну Гамлиц. По данным Oe24, в этой связи было закрыто шоссе, чтобы конвой российского лидера смог беспрепятственно проехать. В постоянной готовности находятся 500 полицейских. Телеканал Oe24 сообщает, что стоимость визита Путина для австрийской полиции составляет €250 тыс.
Позднее телеканал опубликовал фотографию с российским президентом с букетом цветов. По его данным, Путин прибыл на свадебные торжества.
То, что российский лидер прибыл и принимает участие в свадебных торжествах, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Ранее о том, что президент России планирует посетить свадьбу австрийского министра иностранных дел, сообщала Kronen Zeitung. Для охраны будет развернуто элитное специальное подразделение полиции Австрии «Кобра». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели «несколько детализированных брифингов с будущими женихом и невестой».
То, что российский лидер поедет в Австрию и посетит свадьбу Кнайсль, подтвердил в среду, 15 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 18 августа. Российский лидер по пути остановится в Австрии, чтобы поздравить главу МИД Австрии и ее будущего мужа. Как сообщал телеканал ORF со ссылкой на собеседника в МИД Австрии, во время свадебных торжеств Путин поговорит с Кнайсль.
Карин Кнайсль стала главой МИДа в декабре 2017 года. Ее кандидатуру предлагал канцлер Себастьян Курц, который ранее был министром иностранных дел Австрии. По данным издания Kurier, будущий супруг Кнайсль Майлингер не очень удачливый бизнесмен. Так, он хотел открыть производство биогаза в Бургенланде, но не смог собрать необходимые для этого средства, а именно €30 млн. По словам самого предпринимателя, у него есть проект за рубежом, но какой именно, он не уточняет.