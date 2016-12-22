Путин прибыл в Грац и отправился на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский город Грац в федеральной земле Штирия, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского финансиста и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Об этом сообщает телеканал Oe24 и газета Kronen Zeitung.

Владимир Путин (в центре) (Фото: oe24.at)

Как отмечает телеканал, российский лидер прилетел на самолете Ил-96. По его данным, к месту свадебных торжеств Путин прибудет на лимузине в коммуну Гамлиц. По данным Oe24, в этой связи было закрыто шоссе, чтобы конвой российского лидера смог беспрепятственно проехать. В постоянной готовности находятся 500 полицейских. Телеканал Oe24 сообщает, что стоимость визита Путина для австрийской полиции составляет €250 тыс.

Позднее телеканал опубликовал фотографию с российским президентом с букетом цветов. По его данным, Путин прибыл на свадебные торжества.

То, что российский лидер прибыл и принимает участие в свадебных торжествах, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее о том, что президент России планирует посетить свадьбу австрийского министра иностранных дел, сообщала Kronen Zeitung. Для охраны будет развернуто элитное специальное подразделение полиции Австрии «Кобра». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели «несколько детализированных брифингов с будущими женихом и невестой».