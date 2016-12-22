Глава МИД Австрии во время своей свадьбы проведет переговоры с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время собственной свадьбы намерена провести рабочую беседу с президентом России Владимиром Путиным, который будет гостем на празднике. Как сообщает телеканал ORF со ссылкой на собеседника в МИД Австрии, переговоры пройдут, несмотря на то что Путин приедет на торжество в качестве гостя, а его визит считается частной поездкой.

Во внешнеполитическом ведомстве Австрии также отметили, что, хотя поездка Путина и носит неофициальный характер, его охрана будет обеспечена в соответствии со всеми правилами. Там указали, что это нормальная практика: охрану получают все государственные деятели, которые приезжают в Австрию с частным визитом.