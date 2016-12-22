ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,02 66,63 EUR Нал. 77,80 76,19 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6501,73 +35,25 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов
Лента новостей
В Польше перевернулся автобус с украинскими туристами 11:25, Общество В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ 11:17, Бизнес Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов 10:44, Общество Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 10:38, Общество Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним 10:09, Общество ЦБ раскрыл данные о хакерских атаках в период ЧМ-2018 10:00, Технологии и медиа В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров 09:34, Общество Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде 09:10, Общество Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая 08:48, Политика В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией 08:25, Политика Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter 07:43, Технологии и медиа Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин 07:22, Общество Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией 07:04, Бизнес Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека 06:55, Общество Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне 06:26, Общество Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку 05:54, Общество Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса 05:46, Политика ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету 05:23, Политика В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 04:52, Общество СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook 04:32, Технологии и медиа Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики 04:27, Политика Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море 03:54, Политика В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 03:25, Общество Reuters узнал о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США 03:07, Политика СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой 02:56, Общество Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне 02:14, Общество Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook 02:01, Технологии и медиа В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия 01:46, Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов
Общество, 10:44
0
Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов

Роспотребнадзор рассказал, на что необходимо обращать внимание грибникам при сборе грибов, а также потребителям при их покупке и хранении. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчиваются летальными исходами», — отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что грибы рекомендуется потреблять только здоровым людям, у которых нет проблем с пищеварением, поскольку в грибах содержится много клетчатки, которая не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам.

Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь
Общество

Также для предотвращения отравления необходимо собирать грибы в экологически чистых местах, вдали от дорог и населенных пунктов. Грибникам советуют собирать только знакомые виды грибов и срезать их вместе с ножкой. Собранные грибы важно обработать и отсортировать в тот же день. Все червивые, перезревшие дряблые, ядовитые грибы следует выкинуть.

В Роспотребнадзоре уточнили, что покупать любые виды грибов у случайных лиц нельзя. На рынках и ярмарках следует всегда обращать внимание на наличие разрешения продавать продукцию, которое выдается только после проведения экспертизы.

В магазинах покупатели должны в первую очередь внимательно рассмотреть упаковку с грибами. Важно, чтобы целостность упаковки не была нарушена или загрязнена. Покупать грибы не следует, если на упаковке нет этикетки с подробной информацией о товаре.​



 

Теги: Роспотребнадзор , правила , грибы
Главное
Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны «Макдоналдс» на ₽5,5 млн Общество
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter