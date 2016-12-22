Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов

Роспотребнадзор рассказал, на что необходимо обращать внимание грибникам при сборе грибов, а также потребителям при их покупке и хранении. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчиваются летальными исходами», — отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что грибы рекомендуется потреблять только здоровым людям, у которых нет проблем с пищеварением, поскольку в грибах содержится много клетчатки, которая не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам.

Также для предотвращения отравления необходимо собирать грибы в экологически чистых местах, вдали от дорог и населенных пунктов. Грибникам советуют собирать только знакомые виды грибов и срезать их вместе с ножкой. Собранные грибы важно обработать и отсортировать в тот же день. Все червивые, перезревшие дряблые, ядовитые грибы следует выкинуть.

В Роспотребнадзоре уточнили, что покупать любые виды грибов у случайных лиц нельзя. На рынках и ярмарках следует всегда обращать внимание на наличие разрешения продавать продукцию, которое выдается только после проведения экспертизы.

В магазинах покупатели должны в первую очередь внимательно рассмотреть упаковку с грибами. Важно, чтобы целостность упаковки не была нарушена или загрязнена. Покупать грибы не следует, если на упаковке нет этикетки с подробной информацией о товаре.​





