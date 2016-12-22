Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

В двух района Китая зарегистрировали вспышку сибирской язвы, всего с начала года в стране выявили 106 случаев заражения этим заболеванием, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Там рассказали, что в больницах с подозрением на сибирскую язву находятся 88 человек. Вспышку зафиксировали в провинции Хейлунцзян и автономном региона Внутренняя Монголия.

По данным ведомства на 15 августа, в Китае зарегистрировали свыше 60 случаев заболевания у крупного и мелкого рогатого скота. «818 голов уничтожено с целью предотвращения распространения данной инфекции», - добавили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что власти Китая начали иммунизацию животных от сибирской язвы и ввели мероприятия по карантину и ограничению заболевания.

В Роспотребнадзоре заявили, что принимают меры по недопущению ввоза в Россию зараженной продукции, а также посоветовали россиянам учитывать данные о вспышке сибирской язвы при планировании поездок в Китай.

В последний раз о сибирской язве в Китае в ведомстве предупреждали в мае. Тогда сообщалось о трех заболевших. В Роспотребнадзоре заявили, что люди заразились после контактов с больными коровами и овцами.