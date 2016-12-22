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Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь
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Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь
Общество, 10:51
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Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь

Роспотребнадзор рассказал потребителям, как выбрать арбуз и дыню. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Ведомство предупреждает, что не стоит покупать арбузы и дыни около дорог, поскольку там они могли не пройти санитарную экспертизу. Кроме того, они впитывают тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей.

Санкционированное место торговли должно находиться под навесом, быть огорожено и оборудовано специальными стеллажами. Продавцу необходимо иметь на месте медицинскую книжку и документы, подтверждающие качество товара.

Хороший арбуз должен быть среднего размера, но при этом не тяжелым, также на нем не должны присутствовать трещины и надрезы. Корка спелого арбуза — яркая, контрастная, блестящая и твердая. При этом на ней должно быть ярко-желтое или оранжевое пятно, появившееся от лежания на боку, усик и плодоножка у хорошего плода будут сухими.

Роспотребнадзор отмечает, что на слух также можно понять, насколько зрелый арбуз. Если щелкнуть по нему пальцами, он должен издавать звонкий звук, а при постукивании ладонью — вибрировать. При этом если плод сжать, он должен издать слабый хруст. Мякоть арбуза с нитратами имеет ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком, а у корочки цвет мякоти будет желтоватый.

Ведомство обращает внимание, что если арбуз или дыня имеют кислый запах, то их ни в коем случае нельзя есть. 

Отмечается, что дыни выбирают в основном по тем же правилам, однако у зрелого плода противоположная от хвостика сторона должна быть немного мягкой.Если щелкнуть по дыне пальцами, звук должен быть глухим. Важно, чтобы от дыни исходил аромат.

Теги: Роспотребнадзор , арбузы
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