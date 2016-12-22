Роспотребнадзор посоветовал не работать на улице в жару

Роспотребнадзор в связи с жаркой погодой опубликовал рекомендации по режиму труда для работающих на открытой местности, а также в помещениях без кондиционеров.

Отмечается, что в случае приближения температуры в помещении к отметке 28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре.

Согласно сообщению работа при температуре воздуха более 32,5 градуса является опасной. При такой температуре не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе, поэтому следует изменить порядок рабочего дня и перенести работы на утреннее или вечернее время, отмечает ведомство.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует в жару часто и понемногу пить воду. При температуре воздуха свыше 30 градусов необходимо выпивать 0,5 л воды в час. Также по возможности рекомендуется употреблять фрукты и овощи.

Ранее ведомство рекомендовало при повышенной температуре надевать легкую и яркую одежду из натуральных тканей. Также там посоветовали отказаться от жирной пищи и свести к минимуму потребление мяса.