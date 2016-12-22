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Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина
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Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина
Политика, 00:51
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Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина

Оправдание МИД Австрии по поводу визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы министерства Карин Кнайсль вызывает «грустную улыбку». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал Климкин.

Ранее официальный представитель австрийского МИДа заявил, что визит Путина на свадьбу Кнайсль не имеет политического подтекста и не поменяет внешнеполитический курс Австрии. «Это прежде всего частный праздник и личный визит», — отметил он. При этом австрийский депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон не одобрил приглашение президента России на свадьбу Кнайсль. Он также назвал Путина «самым агрессивным внешнеполитическим противником» Евросоюза и призвал Кнайсль уйти с должности главы МИД Австрии.

Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии во время последнего визита в Вену. Свадьба состоится 18 августа, и на ней Кнайсль также проведет рабочую беседу с Путиным.

Теги: Владимир Путин , Австрия , свадьба , МИД Украины
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