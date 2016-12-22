Главе МИД Австрии предложили уйти из-за приглашения Путина

Визит российского президента Владимира Путина на свадебную церемонию министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не имеет никакого политического подтекста. Об этом агентству APA заявил официальный представитель австрийского МИДа.

«Это прежде всего частный праздник и личный визит, и это не меняет внешнеполитического курса Австрии», — сказал он.

Австрийский депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон раскритиковал Кнайсль за приглашение Путина на свадьбу. Он назвал президента России «самым агрессивным внешнеполитическим противником Европейского союза».

«На этом фоне не только приглашение Путину было бы неприемлемым, даже простое кокетство с ним», — написал Раймон в Twitter.

Он призвал ​Кнайсль уйти с занимаемой должности. В случае отказа, как считает Раймон, австрийский канцлер Себастьян Курц должен принять решение, согласно которому Кнайсль оставит свой пост.

15 августа стало известно, что Путин в субботу, 18 августа, посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе Кнайсль​. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и помощника главы государства Юрия Ушакова, у Путина на этот день также запланирован визит в Берлин, он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По пути в Германию он остановится в Австрии.