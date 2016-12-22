В Италии закрыли еще один созданный инженером Моранди мост

Клименте Мастелла, мэр итальянского города Беневенто, решил запретить движение транспорта по мосту Святого Николая, который построили в городе в 1955 году по проекту инженера Риккардо Моранди. Об этом сообщает La Stampa.

По словам градоначальника, он знает, что это принесет гражданам неудобства, однако, как отметил Мастелла, «неудобства лучше, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе». Как пишет издание, приказ мэра будет оставаться в силе, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.

14 августа в Генуе (область Лигурия) обрушился пролет моста Моранди. В результате ЧП погибли 38 человек, еще 16 пострадали. Прокурор города Франческо Коцци заявил, что под завалами обрушившегося моста могут находиться до 20 человек.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделили €5 млн.

