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После обрушения моста в Генуе пропали без вести до 20 человек
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После обрушения моста в Генуе пропали без вести до 20 человек
Общество, 15:56
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После обрушения моста в Генуе пропали без вести до 20 человек

Главный прокурор итальянского города Генуя Франческо Коцци заявил, что под завалами обрушившегося моста могут находиться до 20 человек, передает Ansa.

«Еще 10–20 человек могут быть пропавшими без вести», — сказал он.

Он отметил, что всего в результате обрушения погибли 39 человек. Еще 16 получили ранения, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Необходимо понять, что стало причиной происшедшего. Только не говорите мне о фатальности или о случайности. Это результат безумного разрушения, единственным виновником которого может быть человек», — подчеркнул прокурор.

Поисково-спасательные работы после обрушения моста в Генуе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Пролет моста Моранди в городе Генуя в Италии, по которому проходила автострада А-10, обрушился 14 августа в 11:36 по местному времени (12:36 мск).  В момент происшествия на мосту находились более 30 автомобилей. В итальянском Минтрансе заявили, что после инцидента проверят все старые мосты и тоннели в стране.

Теги: обрушение моста , жертвы , Прокурор , Италия
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