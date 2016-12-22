Полиция уточнила данные о числе жертв обрушения моста в Италии

Число жертв обрушения моста в Генуе составило 38 человек, об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. Ранее сообщалось о 39 погибших.

Пролет моста Моранди, по которому проходит скоростная трасса, обрушился 14 августа. Конструкция обвалилась на расположенные под ним железнодорожные пути, промзону и дома. Эвакуировали более 600 человек. В Генуе 15 и 16 августа объявили траур.

Главный прокурор города Франческо Коцци заявил, что ​вероятной причиной обрушения моста мог стать человеческий фактор. Ранее сообщалось, что на сооружении велись ремонтные работы, в которых применялся мостовой кран. Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделено €5 млн. В итальянском Минтрансе заявили, что после инцидента проверят все старые мосты и тоннели в стране.

