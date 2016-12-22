Суд не стал рассматривать жалобу выбежавших на поле участников Pussy Riot

Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать жалобу на решение мирового судьи судебного участка № 364, оштрафовавшего продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова и трех участниц группы Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину за акцию на поле стадиона «Лужники» в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

«У нас было четыре жалобы на решение мирового судьи судебного участка № 364 на административное правонарушение. Жалобы со стороны защиты были поданы не в срок, к ним были приложены заявления о восстановлении этих сроков, по всем четырем материалам», — отметила она.

По словам Мышеловой, судом было отказано в восстановлении срока на подачу указанных жалоб, поэтому они не рассматривались: «Было отказано в удовлетворении ходатайства защиты о восстановлении сроков обжалования».

17 июля суд арестовал на 15 суток выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу участников Pussy Riot и оштрафовал их на 1,5 тыс. руб. каждого. В ходе финального матча четверо участников панк-группы, переодевшись в полицейскую форму, выскочили на поле и пробежались рядом с игроками сборных Франции и Хорватии.