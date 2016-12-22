Немецкий телеканал показал в эфире карту с Крымом в составе России

Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире документальный фильм «Сплошь Сибирь», где на карте Крым обозначен российским.
На показанном изображении полуостров, как и территория России, обозначен желтым цветом. Авторами фильма являются немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен.
Доля аудитории телеканала 3sat в Германии в 2017 году составляла 1,3%.
В марте в эфире украинского телеканала СТБ появилась карта Украины без Крыма. Телеканал извинился за этот инцидент и уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк», допустившего показ карты.
В июне агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой не была обозначена принадлежность Крыма к какой-либо из двух стран. Посольство Украины в США потребовало перекрасить полуостров в цвет Украины и призвало журналистов «прекратить играть в агрессивные игры России».
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией». Вхождение полуострова в состав России не признает и международное сообщество.