В Крыму заявили о «тронувшемся льде» в ситуации с признанием полуострова

Все больше стран на Западе считают Крым территорией России. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает «РИА Новости».

По словам Гемпеля, к изменению отношения европейцев «к российскому Крыму причастны, в том числе, народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах». Как отметил депутат, мир рано или поздно признает Крым частью России.

«Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели», — поделился мнением Гемпель, добавив, что обратной дороги нет.

Накануне стало известно, что немецкий телеканал 3sat продемонстрировал карту, где Крым обозначен как российская территория. Графика являлась частью фильма «Сплошь Сибирь», снятого немецким кинодокументалистом Дейвом Д. Лейнсом и корреспондентом швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристофом Франценом.

Обозначение принадлежности Крыма неоднократно становилось причиной протестов со стороны Киева. В июне агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой не была обозначена принадлежность Крыма России или Украине. Тогда украинское посольство потребовало перекрасить полуостров в цвет, обозначающий украинскую территорию, и «прекратить играть в агрессивные игры России».

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, не существует. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.