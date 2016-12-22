ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,98 66,67 EUR Нал. 77,47 75,98 USD Бирж. 67,38 +0,53 EUR Бирж. 76,71 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6436,50 -30,80 IMOEX 2254,18 -0,31% RTSI 1054,08 -1,17% Brent 72,17 +1,52% DJIA 25558,73 +1,58% Nasdaq 7806,52 +0,42%
Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза
Лента новостей
Главе МИД Австрии предложили уйти из-за приглашения Путина 13:47, Политика Bitcoin и Litecoin неожиданно подешевели: как работают сигналы экспертов 13:47, Крипто Умер писатель Владимир Шаров 13:39, Общество Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России 13:33, Финансы Панин прокомментировал ситуацию со снятием с рейса в Симферополе 13:29, Общество Швеция предъявила обвинение посадившему судно на мель капитану из России 13:27, Общество Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум 13:17, Quote Песков назвал нормальной практикой дискуссию по «плану Белоусова» 13:17, Политика Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль 13:16, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 13:12, РБК и Сбербанк В Таиланде студентам запретили поцелуи и объятия 13:09, Общество Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ 13:07, Политика Сотрудники Google заявили протест против разработки поисковика для Китая 13:04, Технологии и медиа Где в России торговать криптовалютами: в стране начнет работать Huobi 12:57, Крипто В Москве начали проверку из-за документов в заброшенном отделении полиции 12:38, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:34, РБК и Сбербанк Власти Таиланда заподозрили россиянина в мошенничестве на $22 млн 12:32, Общество МВД объяснило «вечное выдворение» из России главы преступного клана Таро 12:31, Общество Минтранс отказался от запрета на детские коляски в метро 12:19, Общество Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза 12:07, Общество Россия догонит Европу по обеспеченности жильем через 15 лет 12:04, Недвижимость Восстановится ли рынок: Binance запускает криптобиржу в Европе 11:53, Крипто Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:52, Партнерский материал Прогноз дня: рублевые активы вырастут в ожидании встречи Путина с Меркель 11:38, Quote В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом 11:37, Общество В Вашингтоне раскрыли темы переговоров Патрушева и Болтона 11:26, Политика
Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза
Общество, 12:07
0
Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за неисполнение предписаний в установленные сроки запретила прием в Сочинский институт моды, бизнеса и права и Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, сообщается на сайте ведомства.

Рособрнадзор заподозрил учителей из 3 тыс. школ в необъективности
Общество

Запрет на прием не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. В случае приостановления или лишения аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

Ранее Рособрнадзор лишил лицензии Первый московский юридический институт и религиозную образовательную организацию высшего образования Евроазиатскую богословскую семинарию Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия», а также запретил прием в Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления.
 

Теги: Рособрнадзор , вузы
Главное
Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль Политика
Материалы по теме
Рособрнадзор заподозрил учителей из 3 тыс. школ в необъективности Общество
Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter