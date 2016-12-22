Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за неисполнение предписаний в установленные сроки запретила прием в Сочинский институт моды, бизнеса и права и Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, сообщается на сайте ведомства.

Запрет на прием не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. В случае приостановления или лишения аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

Ранее Рособрнадзор лишил лицензии Первый московский юридический институт и религиозную образовательную организацию высшего образования Евроазиатскую богословскую семинарию Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия», а также запретил прием в Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления.

