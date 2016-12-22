Рособрнадзор лишил лицензий юридический и религиозный вузы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии два негосударственных высших учебных заведения, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Прекращено действие лицензий Первого московского юридического института и религиозной образовательной организации высшего образования Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».

Помимо этого, за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием в Кубанский медицинский институт и Санкт-Петербургский институт экономики и управления, а Волжский государственный университет водного транспорта лишен аккредитации по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» (подготовка кадров высшей квалификации).

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако учреждение не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать отсрочку от армии.

В случае аннулирования действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Рособрнадзором, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

9 августа Рособрнадзор отказал в аккредитации Краснодарскому институту сестринского образования. Учебному заведению запретили выдавать дипломы государственного образца о среднем образовании по специальностям «клиническая медицина» и «сестринское дело», дипломы бакалавров по сестринскому делу и дипломы специалистов по психологическим наукам.

