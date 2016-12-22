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Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний
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Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний
Общество, 02:15
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Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний

Главный редактор белорусского порта Tut.by Марина Золотова, которая проходит по делу о несанкционированном доступе к платным материалам агентства БелТА, обвинила белорусский Следственный комитет в искажении ее показаний. Ее заявление опубликовано на сайте портала.

Золотова ссылается на опубликованное на сайте белорусского СК сообщение. В заявлении ведомство сообщает о признании Золотовой, что «с ее ведома» сотрудники Tut.by в течение «длительного времени незаконно» использовали реквизиты для доступа к платной подписке агентства БелТА.

Главный редактор сказала, что она не говорила выражение «с ведома». «Достаточно взять толковый словарь русского языка, чтобы понять, что использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний», — заметила Золотова.

Главред Tut.by сказала, что искажение ее высказывания угрожает проведению беспристрастного расследования, потому что другие фигуранты дела могут давать показания с основой на те, которые были озвучены следствием. Золотова отметила, что в данном случае ситуация усугубляется, потому что ее показания были искажены. Кроме того, это дает возможность для «манипуляций», а также компрометирует Золотову «в глазах коллег», сказала главный редактор портала.

Также главред заявила, что ей не нравится формулировка СК, в котором ведомство сообщило, что оно учло «активное содействие расследованию», и потому решило не арестовывать ее. «Я рада, что в отношении меня не применялась мера пресечения, но хотелось бы отметить, что результатом такого «активного содействия» стала новая статья, предусматривающая более суровое наказание», — заметила она. Золотова также задалась вопросом: можно ли считать таким «активным содействием» согласие дать показание на второй день после задержания, хотя в первый день она отказалась этого делать.

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Общество

О том, что против Золотовой было возбуждено уголовное дело сообщалось 7 августа. По версии следствия, с 2017 по 2018 год без согласия и ведома БелТА к его системе были совершены 15 тыс. подключений. Дело было возбуждено после того, как агентство пожаловалось на сбои во время доступа к платной подписке, которые возникли у одного клиента. По этому делу была задержана Золотова, редактор Tut.by Анна Калтыгина и журналист агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. Впоследствии их отпустили.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер сообщил РБК, что не знает, виновны ли его сотрудники в нарушении закона. «В любом случае это не инициатива портала, потому что при наших оборотах, заработках экономия 600 руб. в месяц на подписке — это смешно», — сказал он. В МИД Белоруссии, комментируя дело против портала, заявили, что ситуация «не лежит в политической плоскости» и не имеет отношения к свободе СМИ.

Теги: журналисты , Следствие , показания
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