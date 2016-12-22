Основатель tut.by прокомментировал преследование главреда издания

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер подтвердил РБК информацию об обысках в редакции издания. По его словам, обыск проводили сотрудники управления по борьбе с компьютерной преступностью ГУВД Мингорисполкома в рамках дела о несанкционированном использовании платной подписки новостного агентства БелТА.

«Сегодня утром мне позвонила главный бухгалтер соседнего предприятия и сказала, что у нас обыск, никого не пускают. Звоню генеральному директору, а телефон недоступен. Потом уже созвонились, узнал, что обыск, изымают винчестеры. Я туда [в редакцию] попал, меня впустили на пару минут просто посмотреть, что они делают. Но потом попросили выйти, потому что я не являюсь понятым», — сообщил Зиссер.

Он отметил, что очень удивился информации о проникновении в компьютерную систему БелТА. «Я не представляю, зачем это было нужно, потому что новости БелТА появляются на сайте БелТА, и всем разрешают пользоваться, я в недоумении», — отметил он.

По его словам, в рамках уголовного дела задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина. «Их телефоны не отвечают. В данный момент их допрашивают, где, мы не знаем. Они подозреваемые», — сказал он.

Зиссер добавил, что не знает, виновны ли сотрудники. ​«В любом случае это не инициатива портала, потому что при наших оборотах, заработках экономия 600 руб. в месяц на подписке — это смешно», — заметил он.

В редакции белорусского портала tut.by не смогли ответить на вопросы РБК, объяснив это тем, что «редакция сейчас не в рабочем режиме».

В Следственном комитете Белоруссии ранее сообщили, что по данному делу также задержана журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова. Женщин подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Следствие считает, что действия журналисток нанесли ущерб БелТА и подорвали деловую репутацию агентства.