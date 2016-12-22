Власти Италии обязали оператора дорог отстроить мост в Генуе за свой счет

Министерство транспорта Италии поручило компании-оператору автомагистралей Autostrade per l'Italia восстановить за свой счет рухнувший в Генуе автомобильный мост. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Reuters.

Кроме того, Минтранс призвал компанию оплатить работы по восстановлению зданий и территорий, которые были разрушены в результате инцидента. Также итальянское министерство заявило, что Autostrade per l'Italia в течение 15 дней должно предоставить доказательства, что оно выполнило свои контрактные обязательства по обеспечению безопасной работы моста.

Правительство Италии также заявило о начале расследования в отношении Autostrade per l'Italia, передает Reuters.

Автомобильный мост в Генуе обрушился во вторник, 14 августа. Рухнул его пролет длиной в 80 км. Обломки упали на железнодорожные пути и дома. В момент инцидента на мосту были более 35 автомобилей. Жертвами его обрушения стали 39 человек, 15 пострадали. Среди погибших трое детей. Пропавшими без вести числятся 20 человек.

Как заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци, вероятной причиной крушения моста стал человеческий фактор.