В Крымском природном заповеднике вновь начался лесной пожар

В Крыму, в урочище Уч-Кош, загорелся лес неподалеку от места, где произошел пожар в минувшие выходные. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на территории Крымского природного заповедника в труднодоступном скальном месте на гребне хребта. Площадь пожара составляет ​300‒500 кв. м. Возгорание сопровождается сильным задымлением.

Как отмечается в сообщении, тушение осложняется сильным ветром. К месту пожара направлен вертолет Ми-8.

11 августа начался пожар в районе ущелья Уч-Кош. За ночь его площадь выросла до 15 га. Из-за пожара ГИБДД перекрыла дорогу, которая связывает Южный берег Крыма с Бахчисарайским районом. 12 августа пожар удалось локализовать. В его тушении принимали участие 485 человек и 47 единиц техники.