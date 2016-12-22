В Крыму площадь пожара в горных заповедниках за ночь выросла в 10 раз

В районе ущелья Уч-Кош на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников площадь пожара в ночь на 12 августа увеличилась с 1,5 га до 15 га. Об этом сообщается на райте ГУ МЧС по Республике Крым.
«Продолжается ликвидация природного пожара и наращивается группировка сил и средств в районе урочища Уч-Кош городского округа Ялта», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что привлечение большего количество сил обусловлено сложными условиями работы. Так, за ночь ветер поменял направление, в связи с чем в ущелье образовалось задымление и разведка места ЧП беспилотниками не дала результата. Более того, огонь перешел в лощину, на труднодоступный участок скалистой местности, куда обычная техника не проедет.
С 05:30 утра к ликвидации пожара присоединился вертолет МИ-8 МЧС и позднее еще один — МИ-8 Южного регионального центра МЧС России. За 3,5 часа воду в очаг пожара сбросили десять раз. В настоящий момент воду продолжают сбрасывать водосливные устройства. Также в работе были задействованы волонтеры.
В ведомстве добавили, что к 14:00 будут увеличены группировки сил и средств до 104 человек и 9 единиц техники.
Возгорание произошло днем 11 августа. По данным ведомства, на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников загорелась лесная подстилка. По словам помощника главы ГУ МЧС России по Республике Крым Владимира Иванова, на тот момент площадь пожара составляла 1,5 га. Тушению пожара мешал сильный ветер, порывы которого достигали 15–20 м/с.