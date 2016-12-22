Пожарные локализовали крупный природный пожар около Ялты

В Крыму пожарные смогли локализовать пожар в урочище «Уч-Кош», которое находится в Ялте. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Республике Крым.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, площадь пожара составила 26 га. В МЧС отметили, что спасателям удалось остановить распространения огня. Они взяли огонь в кольцо, и ведомство уверяет, что пожар распространяться не будет. МЧС подчеркивает, что угрозы жизни и здоровью людей нет. В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники ведомства продолжают работать над ликвидацией пожара.



В тушении возгорания принимают участие вертолеты Ми-8. Они 85 раз собрали воду, что составляет 297,5 т. Также в ликвидации пожара принимал участие самолет Ил-76, который совершил один сброс воды, и на данный момент производится его дозаправка, чтобы он снова участвовал в работах по ликвидации. На его борту может перевозиться 42 т огнетушащего вещества.



На данный момент пожар тушат 485 человек и 47 единиц техники. В том числе для тушения из города Геленджика вылетел самолет-амфибия Бе-200, сообщал помощник начальника крымского управления МЧС России Владимир Иванов, передает «РИА Новости».



Пожар в районе ущелья Уч-Кош начался днем в субботу, 11 августа. За ночь 12 августа он разгорелся сильнее и вырос на 1,5 га, до 15 га. В МЧС рассказали, что ночью ветер поменял направление и в ущелье появился дым, который мешает беспилотникам МЧС проводить разведку.