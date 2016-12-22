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Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»
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Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»
Бизнес, 11:27
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Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»
В рамках договоренности с миноритарными акционерами бизнесмен нарастил свою долю в группе. Ранее Вексельберг снизил свою долю в швейцарских компаниях «Реновы» из-за санкций США
Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Ренова» Виктора Вексельберга стала единственным бенефициаром двух компаний группы — ООО «Ренова Актив» и ООО «Ренова-Холдинг Рус», следует из данных СПАРК. В обоих случаях доля «Реновы» составляет 99,99%, еще 0,01% принадлежит ООО «Клок» (российское законодательство не позволяет подконтрольной одному лицу компании выступать единственном учредителем другой структуры).

Представитель «Реновы» Андрей Шторх подтвердил РБК, что миноритарные акционеры «Реновы» предложили обменять принадлежащие им доли в активах группы компаний на долю в швейцарской Liwet Holding AG.

До этого доли ООО «Клок» и Stratmoor Investments Limited в указанных двух компаниях составляли по 5%.

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Власти США включили Вексельберга и «Ренову» в санкционный список, опубликованный 6 апреля. Из-за этого российский бизнесмен стал снижать свои доли в зарубежных компаниях в рамках договоренности с миноритариями и менеджерами «Реновы». Миноритарные акционеры «Реновы» Евгений Ольховик (владелец ООО «Клок») и Владимир Кремер (Starmoor Investements Limited) увеличили доли в Liwet Holding. Вексельберг владел бумагами европейских концернов через эту структуру.

В результате также сократились доли Вексельберга в инжиниринговой OC Oerlikon и сталелитейной Schmolz+Bichenbach.

Кроме того, после введения санкций «Ренова» снизила свою долю в швейцарской машиностроительной компании Sulzer c 63,42 до 48,83%. В конце мая также стало известно, что «Ренова» из-за попадания в санкционный список США погасила кредиты, взятые в западных банках, в том числе в UBS и JP Morgan. Общий размер кредитов составил $1 млрд. Обеспечением по ним были акции Orelikon, Schmolz+Bickenbach и Sulzer.

Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова.
Теги: Виктор Вексельберг , «Ренова»
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