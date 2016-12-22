На Украине российской армии пригрозили «захлебнуться собственной кровью»

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что россияне «захлебнутся собственной кровью», если «попытаются начать наступление». Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, два года назад он думал, что россияне «захлебнутся» украинской и собственной кровью, однако ситуация изменилась.

«За эти годы мы много чего изменили и в армии, и в оснащении, и в оружии. Ситуация не сравнима с 2014-м», — сказал Грымчак. Теперь замминистра полагает, что россияне будут «захлебываться собственной кровью».

По его словам, если и начнется «какая-то война», то не на Украине.

13 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что конфликт в Донбассе не удастся разрешить без «плана победы». Он также отметил, что жители Украины ведут себя «не как народ, который требует победы», и назвал их рабами.

В мае глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала операции в Донбассе Вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности 3332 человека. При этом боевые потери составили 2394 человека, небоевые — 238 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное начало наступления Вооруженных сил Украины на неподконтрольные Киеву районы Донбасса может привести к тяжелым последствиям, в частности для украинской государственности. При этом он отмечал, что надеется, что «до таких провокаций дело не дойдет».