Вице-президента Федерации кикбоксинга отправили под домашний арест

Суд вынес постановление о домашнем аресте до 14 октября в отношении первого вице-президента Федерации кикбоксинга России​ Фаригата Касымова, обвиняемого в хищении более 1 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Касымова задержали накануне, 15 августа. По предварительным данным следствия, он получил госсредства в размере 1 093 600 руб. для финансирования спортивных мероприятий, однако впоследствии предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходах с ложными ведомостями и чеками.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата), максимальное наказание по которой — до десяти лет лишения свободы. В среду в суд было подано ходатайство о его заключении.