Задержан вице-президент Федерации кикбоксинга России

Задержан бывший тренер одной из детско-юношеских школ Челябинска, подозреваемый в хищении бюджетных средств на сумму более 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД.

«По предварительным данным, он получил от муниципального учреждения деньги в сумме 1 093 600 руб. для финансирования спортивных мероприятий, а впоследствии предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании указанных средств с приложением заведомо ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием», — рассказали в ведомстве.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет. В суд подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что задержанного зовут Фаригат Касымов. Об этом также сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Касымов является первым вице-президентом Федерации кикбоксинга России.

«Никакой информации нет, только со слов тех, кто мне звонит [узнал о задержании Касымова]. Пока ничего не известно, поэтому комментарии дать особо не могу», — заявил РБК исполнительный директор Федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов.