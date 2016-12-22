МВД оценило число участников «Марша матерей» в Москве

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции «Марш матерей» принимали участие около 200 человек. По оценкам корреспондентов РБК, число участников акции составило от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

Участники марша прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской. У дверей суда они оставили детские игрушки. Митинг не согласован с властями, мэрия просила организаторов марша его не проводить.

Как сообщал корреспондент РБК, после того как организаторы объявили об окончании мероприятия, участники перекрыли проезжую часть в Ржевском переулке около здания Верховного суда. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве и ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать РБК эту информацию.