МВД оценило число участников «Марша матерей» в Москве
Общество, 21:16
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МВД оценило число участников «Марша матерей» в Москве
По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции «Марш матерей» принимали участие около 200 человек. По оценкам корреспондентов РБК, число участников акции составило от 1 тыс. до 2 тыс. человек.
Участники марша прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской. У дверей суда они оставили детские игрушки. Митинг не согласован с властями, мэрия просила организаторов марша его не проводить.
Как сообщал корреспондент РБК, после того как организаторы объявили об окончании мероприятия, участники перекрыли проезжую часть в Ржевском переулке около здания Верховного суда. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве и ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать РБК эту информацию.
Организаторы и участники акции выступают за освобождение фигурантов «дела «Нового величия», в частности девушек Анны Павликовой и Марии Дубовик. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества. Следственный комитет заявил, что выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест.