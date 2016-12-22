Участники «Марша матерей» оставили принесенные игрушки у Верховного суда

В ходе несогласованной акции «Марш матерей» в Москве его участники оставили принесенные с собой игрушки у двери Верховного суда, сообщает корреспондент РБК.

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Мы сказали принести любимые игрушки, и многие из вас не будут отдавать любимые игрушки детей. Если кто-то из вас их оставит, это очень многозначительно. Если бы не дождь, вы бы видели, что я плачу, потому что то, что вы все пришли, это очень трогательно. И я напоминаю, что у нас не митинг, поэтому прощального слова не будет», — заявила один из организаторов марша Анна Наринская. На этом акция была закончена.

Ранее власти Москвы призвали организаторов митинга отказаться от проведения мероприятия. В мэрии отметили, что заявка на проведение этой акции в правительство столицы не поступала, а все публичные массовые акции должны быть согласованы.

15 августа Наринская и еще одна активистка Варвара Горностаева сообщили, что к организаторам «Марша матерей» приходили сотрудники правоохранительных органов, чтобы вручить предостережение прокуратуры.

Организаторы и участники акции выступают за освобождение 19-летней Анны Павликовой и 18-летней Марии Дубовик. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества «Новое величие». На момент задержания Дубовик было 17 лет.