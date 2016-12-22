Дипломаты добились улучшения условий для арестованной в США Бутиной

Благодаря российским дипломатам тюремное содержание в США россиянки Марии Бутиной улучшилось. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье», — сказала Захарова.

10 августа представитель российского посольства в США сообщил, что у Бутиной ​ из-за низкой температуры в камере обострился хронический артрит. Тогда же дипломаты заявили, что ей разрешили пользоваться спортзалом и улучшили питание. Кроме того, девушка посетила стоматолога для осмотра, врач назначил ей лечение.

Марию Бутину задержали в США 15 июля по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте США. 18 июля ее арестовали.

Защита Бутиной настаивает, что та находится в США по студенческой визе и не является агентом России. Российский МИД назвал обвинения в адрес девушки сфабрикованными.