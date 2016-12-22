В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной

У арестованной в США россиянки Марии Бутиной из-за низкой температуры в камере обострился хронический артрит. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах на своей странице в Facebook.



Как отмечается в сообщении, в четверг, 9 августа, российские дипломаты посетили арестованную россиянку в СИЗО. В ходе встречи они обсудили текущие дела.

«В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились», — заметили в дипломатической миссии. Так, Бутиной разрешили пользоваться спортзалом и улучшили ее питание. Кроме того, она посетила стоматолога для осмотра и ей было назначено лечение. В посольстве отметили, что россиянку не выводят на прогулку на свежий воздух.

Бутина рассказала дипломатам, что получает письма от неравнодушных. Кроме того, она контактирует с родственниками по телефону, что помогает ей «переносить стресс от пребывания в заключении». Также арестованная россиянка поблагодарила всех друзей, которые звонили ее родителям и поддерживали их.



В российский дипломатической миссии подчеркнули, что ее сотрудники продолжают навещать Бутину и добиваются, чтобы ее законные права и интересы соблюдались. Посольство сообщило, что продолжит оказывать россиянке необходимую консульскую помощь и назвало обвинения, предъявленные ей, «надуманными».

В июле российское посольство рассказало, что у Бутиной есть проблемы с питанием в американском СИЗО. Какого рода проблемы, российская дипмиссия не уточнила. Также в посольстве отмечали, что за россиянкой круглосуточно наблюдают и каждые 15 минут ночью включают свет. В начале августа сообщалось, что Бутиной разрешили звонить по телефону.