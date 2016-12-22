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В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной
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В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной
Общество, 05:13
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В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной

У арестованной в США россиянки Марии Бутиной из-за низкой температуры в камере обострился хронический артрит. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в четверг, 9 августа, российские дипломаты посетили арестованную россиянку в СИЗО. В ходе встречи они обсудили текущие дела.

«В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились», — заметили в дипломатической миссии. Так, Бутиной разрешили пользоваться спортзалом и улучшили ее питание. Кроме того, она посетила стоматолога для осмотра и ей было назначено лечение. В посольстве отметили, что россиянку не выводят на прогулку на свежий воздух.

Бутина рассказала дипломатам, что получает письма от неравнодушных. Кроме того, она контактирует с родственниками по телефону, что помогает ей «переносить стресс от пребывания в заключении». Также арестованная россиянка поблагодарила всех друзей, которые звонили ее родителям и поддерживали их.

В российский дипломатической миссии подчеркнули, что ее сотрудники продолжают навещать Бутину и добиваются, чтобы ее законные права и интересы соблюдались. Посольство сообщило, что продолжит оказывать россиянке необходимую консульскую помощь и назвало обвинения, предъявленные ей, «надуманными».

В июле российское посольство рассказало, что у Бутиной есть проблемы с питанием в американском СИЗО. Какого рода проблемы, российская дипмиссия не уточнила. Также в посольстве отмечали, что за россиянкой круглосуточно наблюдают и каждые 15 минут ночью включают свет. В начале августа сообщалось, что Бутиной разрешили звонить по телефону.

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Россиянка Бутина была задержана 15 июля. В американском Министерстве юстиции обвинили ее в том, что она работала в США в качестве иностранного агента без нужного на то разрешения. В Штаты она прибыла в 2016 году. У нее была студенческая виза. В ФБР полагают, что целью россиянки было налаживание контактов с американскими политиками для установки каналов связи, которым Россия будет пользоваться в своих интересах. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что его подзащитная не стремилась повлиять на политику, а хотела поспособствовать улучшению отношений между США и Вашингтоном.

Теги: Посольство , арест , Россияне
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