Организаторы «Марша матерей» рассказали о визитах полицейских из-за акции

К организаторам несогласованного «Марша матерей», который планируется провести в среду в Москве, накануне приходили сотрудники правоохранительных органов. Об этом РБК сообщили организаторы митинга Варвара Горностаева и Анна Наринская.

«Ко всем приходили [сотрудники полиции], но никого не застали. Ко мне даже на работу приходили. Со вчерашнего дня за нами гоняются», — сказала Горностаева.

Активистка уточнила, что полицейские приходили с целью вручить всем организаторам предостережения прокурора. Однако, рассказала в свою очередь Наринская, ни одна из них не держала в руках документа и нигде не расписывалась. «В таком случае предупреждение нельзя считать полученным», — отметила она.

Накануне, 13 августа, организаторов митинга призывала отказаться от проведения мероприятия мэрия Москвы.

Активистки подчеркнули, что не намерены отменять акцию, несмотря на сообщения о просьбе следователя изменить меру пресечения на домашний арест. Они добавили, что матери девушек, арестованных по делу, также поддерживают проведение марша.

Ранее стало известно о прокурорском предупреждении, направленном еще одному организатору «Марша матерей», актрисе Яне Трояновой. Документ опубликовал у себя в Facebook ее муж. Там говорилось, что Троянову могут привлечь к административной и уголовной ответственности, если несогласованная акция будет проведена.

Организаторы и участники «Марша матерей» выступают за освобождение Анны Павликовой и Марии Дубовик. Обе обвиняются в организации экстремистского сообщества «Новое величие». Отмечалось, что на момент задержания Дубовик было 17 лет.

9 августа суд продлил арест Павликовой, несмотря на заявление адвоката об ухудшении состояния ее здоровья. Тем не менее в среду стало известно, что следствие согласилось на домашний арест для активисток «Нового величия». Заседание по поводу изменения меры пресечения состоится 16 августа.